2018-01-10T21:42:00+03:00
Экономика

"Роснефть" продала более 140 своих АЗС на Украине

Сделка состоялась в конце декабря прошлого года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Роснефти" принадлежало более 140 автозаправок на Украине"Роснефти" принадлежало более 140 автозаправок на УкраинеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Российская нефтегазовая компания Роснефть продала сеть автозаправочных станций на Украине, которая включала в себя 141 объект в 12 разных областях страны. Такое заявление сделал представитель акционерного общества.

Отмечается, что продажа розничных сбытовых активов на Украине завершилась еще в 2017 году. В двадцатых числах состоялась последняя сделка. Так, из списка аффилированных лиц "Роснефти" были исключены некоторые дочерние предприятия, зарегистрированные по киевскому адресу, передает ТАСС. Изменения внесены в документы 31 декабря.

Ранее российской компании на Украине, кроме АЗС, принадлежали также оператор оптовых поставок нефтепродуктов компания "ТНК-Индастриз Украина" и нефтеперерабатывающий завод ЛИНИК в городе Лисичанск Луганской области. Работа последнего была полностью остановлена еще в начале 2012 года.

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