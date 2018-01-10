2018-01-10T22:20:25+03:00
В мире

Обвиняемого в домогательствах Харви Вайнштейна отхлестали по лицу

Мужчина по имени Стив влепил продюсеру несколько пощечин, сопроводив удары оскорблениями [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Продюсер Харви ВайнштейнПродюсер Харви ВайнштейнФото: REUTERS
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Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн получил несколько хлестких ударов в одном из ресторанов Скоттсдейла штата Аризона.

Инцидент произошел вечером в заведении оздоровительного комплекса Sanctuary Camelback Mountain Resort, в котором мужчина, обвиняемый в многочисленных эпизодах домогательств, лечится от сексуальной зависимости. Продюсер ужинал со своим тренером по борьбе с алкоголизмом, когда к нему подошел некто по имени Стив и попросил сфотографироваться. Вайнштейн отказался, по словам поклонника его творчества сделал он это очень грубо, а по версии сотрудников отеля - дружелюбно.

Спустя несколько часов, когда продюсер уже покидал ресторан, уже подвыпивший Стив сказал своему другу включить камеру, а сам пошел к "обидчику". Он дважды шлепнул Вайнштейна по лицу со словами "Это за то, что ты делал с теми женщинами, кусок дерьма".

По данным TMZ, мужчина снимавший все на камеру предложил продюсеру вызвать полицию, но тот отказался и просто ушел.

Харви Вайнштейна избили в ресторане.Харви Вайнштейна избили в ресторане

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