Трамп заявил о готовности США к переговорам с КНДР
Президент США Дональд Трамп выразил готовность руководства страны перейти к переговорам с северокорейскими властями. Однако для этого должны наступить "подходящее время и соответствующие обстоятельства".
Такое заявление американский лидер в ходе телефонного разговора с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Оба президента предположили, что межкорейский диалог способен привести к переговорам по денуклеаризации на Корейском полуострове. При этом они отметили и необходимость дальнейшего давления на Пхеньян.
Между тем, как сообщается в заявлении, опубликованном Белым домом, Трамп пообещал не переходить к военным действиям, пока продолжается диалог между Северной и Южной Кореей.
Напомним, что 9 января в приграничном пункте Пханмунчжом представители Сеула и Пхеньяна обсудили пути снижения напряженности в регионе, восстановление линии экстренной связи, а также участие граждан КНДР на Олимпийских играх 2018 года.