Трамп заявил о готовности США к переговорам с КНДР

10 Янв. 2018 2018-01-10T22:33:19+03:00

Американский лидер также пообещал не предпринимать военных действия во время межкорейского диалога

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Президент США Дональд Трамп выразил готовность руководства страны перейти к переговорам с северокорейскими властями. Однако для этого должны наступить "подходящее время и соответствующие обстоятельства".

Такое заявление американский лидер в ходе телефонного разговора с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Оба президента предположили, что межкорейский диалог способен привести к переговорам по денуклеаризации на Корейском полуострове. При этом они отметили и необходимость дальнейшего давления на Пхеньян.

Между тем, как сообщается в заявлении, опубликованном Белым домом, Трамп пообещал не переходить к военным действиям, пока продолжается диалог между Северной и Южной Кореей.

Напомним, что 9 января в приграничном пункте Пханмунчжом представители Сеула и Пхеньяна обсудили пути снижения напряженности в регионе, восстановление линии экстренной связи, а также участие граждан КНДР на Олимпийских играх 2018 года.