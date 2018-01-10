2018-01-10T22:33:19+03:00
В мире

Трамп заявил о готовности США к переговорам с КНДР

Американский лидер также пообещал не предпринимать военных действия во время межкорейского диалога
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп выразил готовность руководства страны перейти к переговорам с северокорейскими властями. Однако для этого должны наступить "подходящее время и соответствующие обстоятельства".

Такое заявление американский лидер в ходе телефонного разговора с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Оба президента предположили, что межкорейский диалог способен привести к переговорам по денуклеаризации на Корейском полуострове. При этом они отметили и необходимость дальнейшего давления на Пхеньян.

Между тем, как сообщается в заявлении, опубликованном Белым домом, Трамп пообещал не переходить к военным действиям, пока продолжается диалог между Северной и Южной Кореей.

Напомним, что 9 января в приграничном пункте Пханмунчжом представители Сеула и Пхеньяна обсудили пути снижения напряженности в регионе, восстановление линии экстренной связи, а также участие граждан КНДР на Олимпийских играх 2018 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Швейцарии запретили владельцам собак мешать им лаять
Американец получит от фармацевтов 500 тысяч за выросшую у него грудь
С сайта полка "Азов" удалили сообщение о получении американского оружия
Опрос показал, что у избирателей США Опра Уинфри популярнее Трампа
Трамп устроил лотерею для розыгрыша билетов на празднование годовщины инаугурации
Рикки Мартин стал мужем
Евросоюз объяснил причину отказа в выделении Украине 600 миллионов евро
В США отложили суд над наркобароном Гусманом по прозвищу «Коротышка»
Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в давлении на иностранные СМИ
Футболисты мадридского "Реала" вышли в четвертьфинал Кубка Испании, сыграв вничью с "Нумансией" 2:2
Погода в Москве на 11 января 2018 года: ожидается до 1 градуса мороза
Пожар в московском ресторане ликвидирован
Минтруда планирует увеличить МРОТ к маю 2018 года до 11,1 тыс. рублей