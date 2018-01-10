СМИ: Ассанж получил гражданство Эквадора

10 Янв. 2018 2018-01-10T23:08:29+03:00

Сообщается, что у основателя WikiLeaks теперь есть паспорт южноамериканского государства

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал гражданином Эквадора. По данным СМИ, выдача паспорта прошла 21 декабря прошлого года.

При этом издание El Universo со ссылкой на источники, отмечает, что акту гражданского состояния на имя Ассанжа был присвоен код провинции Пичинча и номер1729926483. Отмечается, что подтверждение этому можно найти и на сайте Службы Внутренних Доходов, где говорится, что указанный перечень цифр соответствует основателю разоблачительного портала.

В министерстве иностранных дел Эквадора пока никак не объяснили данную ситуацию.

Между тем, ранее в Twitter-аккаунте Ассанжа появилась фотография, на которой он одет в форму национальной сборной этого южноамериканского государства по футболу.

Ассанж в форме национальной сборной Эквадора по футболуФото: СОЦСЕТИ

Напомним, ранее в МИД Эквадора заявили, что готовы начать переговоры с Великобританией по ситуации с предпринимателем. Ассанж скрывается от британского правосудия в посольстве страны в Лондоне уже с 2012 года.