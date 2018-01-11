2018-01-11T00:12:46+03:00
Политика

Саакашвили найдет для новой власти на Украине «300 спартанцев»

Политик начинает поездки по стране в поисках новых членов правительства
Юлия ДИВЕЕВА
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Лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил СаакашвилиЛидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Новых членов правительства Украины экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет искать, разъезжая по республике. Об этом лидер партии "Движение новых сил" сообщил журналистам в среду.

"Я начинаю с завтрашнего дня ездить по стране, начинаем набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих "300 спартанцев ", - сказал Саакашвили.

Украинский оппозиционер заявил, что республике нужны новые люди, которые будут управлять другими методами, не станут разворовывать народные деньги и начнут строить страну. Они необходимы для «мирной смены власти».

Саакашвили также заявил, что нынешним украинским властям не удастся отвлечь его от планов «судебными и уголовными вещами». Политик просто не будет обращать на них внимания, передает ТАСС.

Напомним, во вторник Саакашвили допрашивали в Генеральной прокуратуре Украины, а в среду в Службе безопасности. В СБУ экс-губернатора ждут снова 16 января. Допросы ведутся по делу о финансировании из-за рубежа акций протеста на Украине с участием Саакашвили.

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