В Варшаве самолет польской авиакомпании удачно сел без переднего шасси

11 Янв. 2018 2018-01-11T01:10:33+03:00

На борту находились 59 пассажиров и четыре члена экипажа [видео]

Изменить размер текста: A A

Аэропорт имени Федерика Шопена в Варшаве временно закрыт после аварийного приземления самолета польской авиакомпании LOT. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Экстренную посадку совершил лайнер Bombardier Q40 выполнявший рейс номер LO3924 из Кракова в Варшаву. На фото и видео с места приземления видно, что самолет сел без переднего шасси прямо на "брюхо".

В аэропорту Варшавы сел самолет без переднего шасси.Никто из пассажиров не пострадал

На борту находились 59 пассажиров и четыре члена экипажа. При приземлении никто не пострадал, передает ТАСС.

В аэропорту отложены все рейсы. Самолеты не взлетают и не приземляются, пока взлетно-посадочную полосу расчищают от обломков. Сам лайнер уже отбуксировали на стоянку.

Напомним, 23 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Ютейр» совершил аварийную посадку в московском аэропорту «Внуково». Причиной стала протечка топливного бака.

На борту Boeing-737 находились 106 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Москвы в Махачкалу. Неполадка обнвружилась почти сразу после взлета.