Госдепартамент просит американцев посещать Россию «с осторожностью»
Государственный департамент США просит американцев с осторожностью выбирать поездки в Россию. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Вашингтон включил РФ в третью категорию стран, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть". В пояснении говорится, что гражданам США предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности". Госдеп отмечает, что в этих странах (третьей категории) ситуация может измениться в любой момент.
Всего Госдепартамент выделил четыре категории, на которые поделил все страны мира. В государства из первой - американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности. Во второй категории - места, где требуется повышенная осторожность, передает РИА Новости
А в четвертую группу включены страны, куда американцам ездить вообще не рекомендуется. В нее вошли Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен и другие.