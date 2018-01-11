2018-01-11T03:34:02+03:00
В мире

Полиция ФРГ задержала шесть фур с американскими гаубицами

Польская транспортная компания пыталась выполнить заказ США, нарушая германские правила
Юлия ДИВЕЕВА
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Прицеп с американской самоходной гаубицей. Фото: twitter.com/@TAG24DDПрицеп с американской самоходной гаубицей. Фото: twitter.com/@TAG24DDФото: СОЦСЕТИ
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На востоке Германии полиция вечером 9 января остановила шесть фур с американскими самоходными гаубицами. Правоохранители нашли в целый ряд нарушений и не позволили колонне следовать дальше.

Как оказалось, польская транспортно-экспедиционная компания выполняла заказ США на доставку установок типа M109 в Германию. Но недалеко от границы на автобане под городом Баутцен колонна привлекла внимание полиции.

Как оказалось, водители не имели необходимых документов и разрешения на провоз такого груза по территории ФРГ. Груз же не соответствовал габаритам грузовиков. После взвешивания оказалось, что каждый перегружен в среднем на 16 тонн.

Ко всему прочему, этот караван двигался по территории Германии без машин сопровождения, а у водителей не было сменщиков, и они превысили норму пребывания за баранкой, передает сайт TAG24.‏

Полиция потребовала от польских перевозчиков, чтобы те выполнили условия перемещения подобных колонн по территории страны. До тех пор колонне не разрешат двинуться с места.

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