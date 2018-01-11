Полиция ФРГ задержала шесть фур с американскими гаубицами
На востоке Германии полиция вечером 9 января остановила шесть фур с американскими самоходными гаубицами. Правоохранители нашли в целый ряд нарушений и не позволили колонне следовать дальше.
Как оказалось, польская транспортно-экспедиционная компания выполняла заказ США на доставку установок типа M109 в Германию. Но недалеко от границы на автобане под городом Баутцен колонна привлекла внимание полиции.
Как оказалось, водители не имели необходимых документов и разрешения на провоз такого груза по территории ФРГ. Груз же не соответствовал габаритам грузовиков. После взвешивания оказалось, что каждый перегружен в среднем на 16 тонн.
Ко всему прочему, этот караван двигался по территории Германии без машин сопровождения, а у водителей не было сменщиков, и они превысили норму пребывания за баранкой, передает сайт TAG24.
Полиция потребовала от польских перевозчиков, чтобы те выполнили условия перемещения подобных колонн по территории страны. До тех пор колонне не разрешат двинуться с места.