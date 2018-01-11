2018-01-11T04:07:56+03:00
Происшествия

Адмирал предположил причину столкновения сухогруза и десантного корабля «Ямал»

Экс-командующий флотом уверен, что инцидент в Эгейском море произошел по вине экипажа иностранного корабля
Юлия ДИВЕЕВА
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Большой десантный корабль Черноморского флота "Ямал" столкнулся с сухогрузом под флагом Сьерра-ЛеонеБольшой десантный корабль Черноморского флота "Ямал" столкнулся с сухогрузом под флагом Сьерра-Леоне
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Причиной столкновения в Эгейском море сухогруза под флагом Сьерра-Леоне и корабля Черноморского флота "Ямал" могло произойти из-за несоблюдения иностранным экипажем Международных правил предупреждения столкновений судов в море. Такое мнение высказал бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Он пояснил, что нормами предусмотрено, что перед совершением обгона экипаж сообщает по радиосвязи в УКВ-диапазоне на 16-м канале о том, что планирует совершить маневр. Судна из разных стран делают сообщения на английском языке.

"Наши должны идти прежним курсом с прежней скоростью, а сухогруз или уверенно обогнать корабль, а потом повернуть на безопасном расстоянии, или открыть вахту на УКВ и изложить, что ему надо", — подчеркнул адмирал.

По словам Валуева, "Ямал" не мог не протаранить сухогруз по инерции, если тот «резко ушел вправо, подставил борт», передает РИА Новости.

Напомним, сухогруз "Орка-2" столкнулся с "Ямалом" 30 декабря в проливе Карпатос южнее острова Родос.

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