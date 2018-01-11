2018-01-11T04:37:25+03:00
В мире

Пентагон приостановил использование штурмовиков A-10 из-за жалоб пилотов

У экипажей во время полетов случались приступы гипоксии
Юлия ДИВЕЕВА
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ВВС США не могут решить проблему приступов гипоксии у военных пилотовВВС США не могут решить проблему приступов гипоксии у военных пилотовФото: REUTERS
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Министерство обороны США приняло решение временно оказаться от использования 30 штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Решение было принято после того, как несколько пилотов пожаловались на ухудшение самочувствия во время полетов.

Так в конце ноября два экипажа штурмовиков с авиабазы ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона сообщили о приступах гипоксии, случившихся во время выполнения летного задания, а у третьего пилота удушье началось сразу после приземления.

Штурмовики A-10 оборудованы системами подачи жидкого кислорода LOX и кислородными станциями OBOGS. Проверка показала, что в кабинах с LOX было нарушено давление, а вот что послужило причиной плохого самочувствия пилотов машин с OBOGS установить не удалось, пишет Sputnik International.

Отмечается, что подобные проблемы фиксировались в последние году и у пилотов F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter, F-A-18 Hornet, T-45 Goshawk. Причина так и не выявлена.

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