Силуанов видит возможность пополнения ФНБ в 2018 году

11 Янв. 2018 2018-01-11T04:57:15+03:00

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Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть пополнен в 2018 году при сохранении текущих цен на нефть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Кроме того, в фонд будут направлены средства в размере 841,8 млрд рублей, которые были сформированы в 2017 году благодаря реализации переходных положений бюджетного правила, предусматривавших покупку валюты на внутреннем рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов, поступающих при цене нефти свыше $40 за баррель, пишет Интерфакс.

"Эти средства будут направлены на пополнение ФНБ в текущем году. В результате общий объем резервов на начало 2018 года увеличился по сравнению с плановыми значениями и составляет четыре триллиона 594,7 млрд рублей, или 5% ВВП", - рассказал Силуанов.

Напомним, Резервный фонд на 1 января 2018 года опустел и был обнулен, а с 1 февраля он прекратит свое существование в соответсвии с законом. Теперь в РФ будет действовать один суверенный фонд - ФНБ, и дефицит бюджета будут покрывать только из него.