2018-01-11T05:17:49+03:00
Экономика

Компания Дерипаски подала иск на экс-главу штаба Трампа

Surf Horizon Limited обвиняет Пола Манафорта в отмывании денег
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа, финансист Пол МанафортБывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа, финансист Пол МанафортФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В суд Нью-Йорка поступило исковое заявление от кипрской компании Surf Horizon Limited, которая пинадлежит российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. В нем бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Ричард Гейтс обвиняются в отмывании крупной суммы денег в 2008 году.

Компания-истец указала, что передала Манафорту и Гейтсу $18,9 млн для покупки акций и активов группы украинских компаний Black Sea Cable, а также по $7,35 млн в качестве комиссии за оказание услуг, передает Reuters.

В Surf Horizon заявляют, что американские финансисты присвоили себе более $900 тыс., так как сделку они провернули за $17,8 млн. Часть остатка Манафорт перевел на счета своей компании, а часть в фирму Гейтса.

Компания Дерипаски в августе 2015 года подала иск в окружной суд США по Восточному округу штата Вирджиния, пытаясь получить документы и показания в связи с предполагаемой недостачей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Швейцарии запретили владельцам собак мешать им лаять
Американец получит от фармацевтов 500 тысяч за выросшую у него грудь
С сайта полка "Азов" удалили сообщение о получении американского оружия
Опрос показал, что у избирателей США Опра Уинфри популярнее Трампа
Трамп устроил лотерею для розыгрыша билетов на празднование годовщины инаугурации
Рикки Мартин стал мужем
Евросоюз объяснил причину отказа в выделении Украине 600 миллионов евро
В США отложили суд над наркобароном Гусманом по прозвищу «Коротышка»
Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в давлении на иностранные СМИ
Футболисты мадридского "Реала" вышли в четвертьфинал Кубка Испании, сыграв вничью с "Нумансией" 2:2
Погода в Москве на 11 января 2018 года: ожидается до 1 градуса мороза
Пожар в московском ресторане ликвидирован
Минтруда планирует увеличить МРОТ к маю 2018 года до 11,1 тыс. рублей