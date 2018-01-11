Компания Дерипаски подала иск на экс-главу штаба Трампа

11 Янв. 2018 2018-01-11T05:17:49+03:00

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В суд Нью-Йорка поступило исковое заявление от кипрской компании Surf Horizon Limited, которая пинадлежит российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. В нем бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Ричард Гейтс обвиняются в отмывании крупной суммы денег в 2008 году.

Компания-истец указала, что передала Манафорту и Гейтсу $18,9 млн для покупки акций и активов группы украинских компаний Black Sea Cable, а также по $7,35 млн в качестве комиссии за оказание услуг, передает Reuters.

В Surf Horizon заявляют, что американские финансисты присвоили себе более $900 тыс., так как сделку они провернули за $17,8 млн. Часть остатка Манафорт перевел на счета своей компании, а часть в фирму Гейтса.

Компания Дерипаски в августе 2015 года подала иск в окружной суд США по Восточному округу штата Вирджиния, пытаясь получить документы и показания в связи с предполагаемой недостачей.