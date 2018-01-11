В Гаити из-за ливней и наводнения погибли шесть человек

11 Янв. 2018 2018-01-11T05:54:47+03:00

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Шесть человек погибли в Гаити из-за непрекращающихся ливней, которые привели к наводнению на северо-востоке страны. Об этом сообщило в среду Управление гражданской защиты.

В результате разгула стихии десятки домов были полностью разрушены, у многих фермером полностью погиб урожай. При этом метеорологи не обещают улучшения погоды еще несколько дней. По их данным дожди продолжать идти с прежней силой.

Власти Гаити обратились к населению с просьбой соблюдать осторожность и подготовится к экстренной эвакуации в случае необходимости. Как передает ТАСС, в стране практически полностью отсутствует городская инфраструктура, в том числе ливневая канализация. Это приводит к затоплению целых районов и людским жертвам.

Республика Гаити - государство в западной части одноимённого острова и на прибрежных островах.Население составляет около 10,6 млн человек. Восточную часть острова занимает Доминиканская Республика.