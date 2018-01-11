Минтруда планирует увеличить МРОТ к маю 2018 года до 11,1 тыс. рублей

11 Янв. 2018 2018-01-11T06:36:18+03:00

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до размера прожиточного минимума с первого мая 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

"Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время", - заявил глава ведомства Максим Топилин.

По его словам нижний порог МРОТ будет установлен на уровне 11 тысяч 163 рубля. Таким образом рост минимального оклада по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году - 43%, передает ТАСС.

Напомним, 10 января президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда будет повышен не в начале 2019 года, как планировалось ранее, а в мае 2018-го. Глава государства отметил, что экономика страны на подъеме и ожидается сохранение позитивной динамики. Это дает возможность ускорить увеличение МРОТ и индексировать этот показатель в дальнейшем.