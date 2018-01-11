Пожар в московском ресторане ликвидирован

11 Янв. 2018 2018-01-11T06:56:17+03:00

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В центре Москвы в ночь на четверг пожарные ликвидировали огонь в одном из ресторанов. Как сообщили в экстренных службах столицы, горело одноэтажное здание, расположенное по адресу Большой Саввинский переулок, дом 11, рядом с бизнес-центром "Саввинский". Из некоторых источников следует, что речь идет о заведении "Piazza Italianо"

Прибывшие на место пожарные к 04:54 локализовали огонь, а к 05:01 ликвидировали полностью. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Пожарно-спасительные подразделения производят проливку и разборку сгоревших конструкций. Данных о пострадавших в результате пожара не поступало, передает ТАСС.

Отметим, что накануне в Москве горело здание "Физтехпарка" на Долгопрудненском шоссе. Возгорание началось на втором этаже на площади 50 квадратных метров. Сильный дым поднимался на третий этаж, откуда были эвакуированы люди. Пожарным удалось оперативно его потушить. В результате один человек пострадал и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.