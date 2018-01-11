Футболисты мадридского "Реала" вышли в четвертьфинал Кубка Испании, сыграв вничью с "Нумансией" 2:2
Ранее команда Зинедина Зидана победила в первой игре со счетом 3:0
"Реал" пробился в четвертьфинал Кубка Испании.Фото: REUTERS
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В среду, 10 января, в Мадриде прошла ответная игра 1/8 финала Кубка Испании по футболу. "Реал" принимал на своем поле "Нумансию" и сыграл вничью 2:2, добившись нужного для себя результата.
В составе мадридского клуба дважды отличился Лукас Васкес. Он забил голы на 11 и 59 минутах матча. У "Нумансии" на 45 и 82-й минутах поединка отличился Гильермо Фернандес.
Ранее в первом поединке "Реал" добился победы со счетом 3:0 и таким образом, выиграв по сумме двух встреч 5:2, пробился в четвертьфинал турнира. Ранее в эту стадию соревнований пробились "Леганес" и "Алавес".