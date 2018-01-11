Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в давлении на иностранные СМИ

11 Янв. 2018 2018-01-11T07:37:49+03:00

Посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в давлении на российские СМИ Фото: REUTERS

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В посольстве РФ в Вашингтоне обвинили власти США в давлении на российские СМИ — отзыве виз, выдворении журналистов.

"Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества", - сообщается в комментарии посольства.

Отмечается, что в связи с указанными событиями не поступает реакция от международных организации по защите прав СМИ.

"Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ?", - задались вопросом дипломаты.

Также они допустили, что в скором времени эти организации раскритикуют зеркальные меры со стороны России.

Напомним, накануне стало известно, что Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, производящую программы для международного агентства Sputnik, зарегистрироваться как иностранный агент.