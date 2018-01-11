В США отложили суд над наркобароном Гусманом по прозвищу «Коротышка»
Начало судебного процесса над главой наркокартеля "Синалоа" Хоакином Гусманом по кличке «Коротышка» в США перенесли на сентябрь 2018 года по просьбе адвокатов обвиняемого.
Слушания должны были начаться уже в апреле, но защита Гусмана заявила, что у нее слишком мало времени для того, чтобы тщательно подготовиться к слушаниям. Федеральный судья в нью-йоркском районе Бруклин Брайан Коган удовлетворил прошение защиты. Точную дату начала процесса он не назначил, передает ТАСС.
Ранее адвокаты экстрадированного из Мексики 60-летнего наркобарона Эль Чапо (исп. Коротышка) жаловались на плохие условия содержания их клиента. Они утверждают, что Гусман проводит в холодной одиночной камере 23 часа в сутки. Руководство тюрьмы ограничило к нему визиты родственников.
Напомним, власти Мексики передали наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру правоохранительным органам США в январе прошлого года. Он обвиняется по 17 пунктам и может получить пожизненное заключение.