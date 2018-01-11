2018-01-11T07:41:14+03:00
В мире

В США отложили суд над наркобароном Гусманом по прозвищу «Коротышка»

Адвокаты потребовали отсрочку до сентября 2018 года, чтобы подготовиться к слушаниям
Юлия ДИВЕЕВА
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Главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман ЛоэраГлаварь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман ЛоэраФото: REUTERS
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Начало судебного процесса над главой наркокартеля "Синалоа" Хоакином Гусманом по кличке «Коротышка» в США перенесли на сентябрь 2018 года по просьбе адвокатов обвиняемого.

Слушания должны были начаться уже в апреле, но защита Гусмана заявила, что у нее слишком мало времени для того, чтобы тщательно подготовиться к слушаниям. Федеральный судья в нью-йоркском районе Бруклин Брайан Коган удовлетворил прошение защиты. Точную дату начала процесса он не назначил, передает ТАСС.

Ранее адвокаты экстрадированного из Мексики 60-летнего наркобарона Эль Чапо (исп. Коротышка) жаловались на плохие условия содержания их клиента. Они утверждают, что Гусман проводит в холодной одиночной камере 23 часа в сутки. Руководство тюрьмы ограничило к нему визиты родственников.

Напомним, власти Мексики передали наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру правоохранительным органам США в январе прошлого года. Он обвиняется по 17 пунктам и может получить пожизненное заключение.

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