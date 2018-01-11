Трамп устроил лотерею для розыгрыша билетов на празднование годовщины инаугурации

11 Янв. 2018 2018-01-11T08:13:50+03:00

Отмечается, что двое "замечательных американцев" получат приглашение на вечеринку в Палм-Бич, штат Флорида

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Президент США Дональд Трамп организовал лотерею для розыгрыша билетов на ужин с ним и его семьей в честь годовщины вступления на пост главы государства.

"Присоединяйтесь ко мне за ужином с моими друзьями и семьей в честь первой годовщины нашей исторической инаугурации", — сообщается в SMS-рассылке сторонникам Трампа.

На сайте президента США отмечается, что двое "замечательных американцев" получат приглашение на вечеринку в Палм-Бич, штат Флорида. Мероприятие пройдет на вилле Трампа.

Для участия в лотерее необходимо пожертвовать средства на политическую деятельность Трампа. Минимальный взнос равен трем долларам. Согласно законодательству, максимальное пожертвование кандидату для физического лица не должно превышать 2,7 тысячи долларов. Переводить средства американским политикам можно только гражданам США, передает РИА Новости.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января прошлого года.