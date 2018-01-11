2018-01-11T08:39:34+03:00
В мире

Опрос показал, что у избирателей США Опра Уинфри популярнее Трампа

Согласно итогам опроса социологической службы Rasmussen Reports, 48% избирателей проголосовали бы за Уинфри, за Трампа - 38%
Екатерина БОЛГОВА
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Американская телеведущая Опра Уинфри на церемонии награждения премии "Золотой глобус"Американская телеведущая Опра Уинфри на церемонии награждения премии "Золотой глобус"Фото: REUTERS
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Если бы намеченные на 2020 год выборы президента США прошли сейчас, то телеведущая Опра Уинфри обошла бы действующего главу государства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой Rasmussen Reports.

Около половины опрошенный - 48% - заявили, что готовы проголосовать за Уинфри. При этом за Трампа хотят голосовать только 38%. Еще 14% участников опроса пока не определились с решением. В опросе приняли участие тысяча человек, погрешность не превышает 3%.

Отмечается, что за Уинфри проголосовали бы 76% демократов, 22% республиканцев и 44% "независимых" избирателей. За Трампа - 66% республиканцев, 12% демократов и 38% "независимых".

Напомним, 7 января на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус" 63-летняя Уинфри и первая в США афроамериканка-миллиардер выступила с яркой речью. Она заявила, что женщины должны добиваться руководящих должностей. После этого Трам заявил, что Уинфри ему нравится, но она ли будет участвовать в выборах президента.

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