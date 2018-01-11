2018-01-11T09:03:16+03:00
Политика

С сайта полка "Азов" удалили сообщение о получении американского оружия

Материал был опубликован 22 июля 2017 года
Екатерина БОЛГОВА
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Проводы бойцов бойцов полка "Азов" в КиевеПроводы бойцов бойцов полка "Азов" в КиевеФото: REUTERS
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С сайта националистического полка "Азов" нацгвардии Украины удалили сообщение о получении американского оружия — в частности, гранатометов PSRL-1.

"В национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие у полка "Азов" гранатометов PSRL", — сообщило информагентство УНИАН.

Материал под названием "Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ" был опубликован 22 июля 2017 года. В удаленной в настоящее время статье сообщалось, что

"20 июля 3-й ротой 2-го БОПа полка "Азов" была осуществлена пристрелка недавно полученных гранатометов PSRL-1". Также были опубликованы фотографиями бойцов в форму с символикой "Азова" рядом с гранатометом. Отмечалось, что бойцы оценили стрельбы на "отлично", прежде всего благодаря тому, что "прицельная дальность гранатометов довольно велика и есть возможность для оснащения любыми прицелами".

Напомним, в декабре 2017 года администрация президента США согласовала план по предоставлению Киеву летального оружия.

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