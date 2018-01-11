2018-01-11T09:09:45+03:00
В мире

Американец получит от фармацевтов 500 тысяч за выросшую у него грудь

Мужчина лечился от непроизвольного сквернословия препаратами, которые вызвали у него гинекомастию
Юлия ДИВЕЕВА
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У американца из-за антипсихотического препарата выросла грудьУ американца из-за антипсихотического препарата выросла грудьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Окружной суд Филадельфии постановил увеличить выплату по иску американца Тимоти Стэнджа к фармацевтической компании Janssen Pharmaceuticals на 35 тысяч долларов за промедление в исполнении постановления. В 2015 году суд приписал компании выплатить истцу более чем полмиллиона долларов в качестве компенсации за выросшую после приема препарата грудь.

В детстве Стэндж страдал от синдрома Тауретта – непроизвольным сквернословием. В 12 лет ему прописали антипсихотическое средство «Риспердал», которое спровоцировало у него развитие гинекомастии —увеличения грудных желез.

Стэндж в иске указал, что из-за этого над ним издевались одноклассники. Ему пришлось пойти на операцию, чтобы избавиться от груди, пишет Pennlive.com.

Издание отмечает, что Janssen Pharmaceuticals настаивала на том, что грудь истца могла расти не из-за лекарства, а из-за переходного возраста. Всего в судах Филадельфии лежат иски от более 5,5 тысячи мужчин, пострадавших от побочных эффектов «Риспердала».

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