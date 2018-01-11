2018-01-11T13:15:26+03:00
Спорт

МОК отказался от комментариев по поводу обвинений хакеров Fancy Bears о докладе Макларена

Ранее появилась информация о связи членов команды с западными спецслужбами
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ранее появилась информация о связи членов команды с западными спецслужбами.Ранее появилась информация о связи членов команды с западными спецслужбами.Фото: REUTERS
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Вслед за Всемирным антидопинговым агентством на появление новой информации о работе комиссии ВАДА под началом Ричарда Макларена отреагировали и в МОК. Днем ранее хакеры группировки Fancy bears опубликовали сведения, из которых следовало, что целями доклада Макларена было отстранение России от Олимпиады 2016 в Рио и борьба за власть в мировом спорте.

- Мы не комментируем предположительные утечки информации, - заявили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Напомним, что ранее ВАДА назвало сведения, которые появились на свет 10 января, "устаревшими". Целью же публикации является, на взгляд представителей агентства, подрыв работы антидопинговых органов и его партнеров. При этом, в документах, обнародованных хакерами, говорится, что некоторые члены команды Ричарда Макларена связаны с западными спецслужбами, в частности, ФБР.

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