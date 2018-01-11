Минфин начнет год с закупки рекордных объемов валюты

11 Янв. 2018 2018-01-11T13:21:08+03:00

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В январе Министерство финансов РФ планирует приобрести иностраннную валюту на рекордную сумму 257,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд рублей», - уточнили в Минфине.

С начала года Минфин перешел на новую схему приобретения валюты в соответствии с изменившимся бюджетным правилом: объемы операций будут зависеть от фактического курса рубля (а не прогнозируемого, как раньше) и цен на нефть.

С февраля 2017 года Минфин направляет на покупку валюты нефтяные доходы, полученные сверх заложенной в бюджете цены на нефть. Доллары, евро и фунты стерлингов закупаются в пропорции 45-45-10%, после чего направляются в резервы.

По поручению Минфина Банк России будет покупать иностранную валюту на Московской бирже в течение всего рабочего дня.