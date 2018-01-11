2018-01-11T13:39:34+03:00
Политика

Министр иностранных дел ФРГ предложил поэтапную отмену санкций против России

По словам Зигмара Габриэля, такие меры будут приняты в случае, если Москва будет содействовать длительному перемирию на Украине
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел Германии Зигмар ГабриэльМинистр иностранных дел Германии Зигмар ГабриэльФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапно отменить санкции Евросоюза против России. Он заявил, что такие меры будут приняты в случае, если Москва будет содействовать длительному перемирию на юго-востоке Украины.

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», — сказал Габриэль.

По его словам, заявление о полной отмене санкций против России только при условии стопроцентного выполнения минских соглашений является «оторванной от реальности», сообщает Deutsche Welle.

Напомним, санкции Евросоюза были введены против России в 2014 году, а затем неоднократно продлевались. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выполнение минских соглашений одним из основных разочарований ушедшего 2017 года.

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