11 Янв. 2018 2018-01-11T13:45:55+03:00

Пользователи Telegram столкнулись с проблемами в работе мессенджера Фото: REUTERS

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои происходили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Новосибирске и Кемерове

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Пользователи мессенджера Telegram столкнулись со сбоями при обмене сообщениями. Сообщается, что проблемы начали фиксировались в районе 12:00 мск.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов, проблемы с отправкой и доставкой сообщений возникали у пользователей по всей России. Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска и Кемерова.

Кроме того, о сбоях в работе Telegram сообщили жители Италии, Германии, Нидерландов, Испании, Южной Кореи, Великобритании и Сингапура.

Напомним, 12 декабря Мещанский суд Москвы оставил в силе решение оштрафовать Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. В частности, ведомство просило предоставить персональные данные шестерых причастных к апрельскому теракту в петербургском метро. Силовиик утверждают, что террористы активно пользовались мессенджером.