В Таиланде арестован россиянин, который насмерть сбил британца

11 Янв. 2018 2018-01-11T14:21:17+03:00

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В Таиланде задержан турист из России, который стал виновником аварии, повлекшей гибель пожилого британца. Трагический инцидент произошел в ночь на четверг на острове Самуи.

По словам очевидца ДТП, турист из Великобритании оставил свой мотоцикл напротив бара и начал переходить дорогу, когда его на огромной скорости сбил автомобиль Mazda. Удар был такой силы, что мужчина отлетел на расстояние около 25 метров. Между тем, как сообщает газета The Nation, район, в котором произошла авария, довольно плохо освещен.

Позже в полиции сообщили, что за рулем автомобиля находился 31-летний Андрей Колесников, а жертвой происшествия стал 69-летний Уильям Питер.

В настоящий момент виновник аварии задержан правоохранительными органами. В ближайшее время ему предъявят обвинения.