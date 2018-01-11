Дуров попросил не считать Telegram "российским проектом"

11 Янв. 2018 2018-01-11T14:26:07+03:00

По словам создателя мессенджера, в России у них нет «ни разработчиков, ни серверов, ни банковских счетов»

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Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров попросил не считать мессенджер "российским проектом". Он заявил, что некоторые СМИ используют эту формулировку необоснованно.

"В этой стране у нас нет ни разработчиков, ни серверов, юридических лиц или банковских счетов", — написал Дуров в воем микроблоге в Twitter.

Напомним, мессенджер Telegram появился на рынке в 2013 году. В приложении уже зарегистрированы больше 170 миллионов пользователей. С 2014 года Павел Дуров живет за пределами России.

Летом 2017 года Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram из-за отказа предоставить данные для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Позже необходимая информация была предоставлена.

В октябре прошлого года суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за не отказ предъявить ФСБ данные для декодирования переписки обвиняемых в теракте в Санкт-Петербурге.