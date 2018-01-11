NASA провело виртуальную экскурсию по центру Млечного Пути
NASA устроило виртуальный тур из центра Млечного пути.
Землянам стала доступна прогулка по Млечному Пути. Пока ещё только виртуальная, но всё же! Экскурсию всем желающим предоставило космическое ведомство США - NASA.
Агентство опубликовало на своём сайте видео в формате 360 градусов. В нём показан центр галактики Млечный Путь, в которой находится Солнечная система. NASA уточнило, что человечество пока не способно достичь центра Млечного Пути, но его изучают благодаря мощным телескопам. Последние принимают видимый свет, инфракрасное и рентгеновское излучение. По данным этих телескопов и удалось смоделировать изображение далёкого региона космоса. Так, в видеоролике можно увидеть гигантские звезды и сверхмассивную чёрную дыру в центре нашей галактики.
Напомним, Млечный Путь - это галактика, в которой находятся Земля, Солнечная система и все другие звёзды, видимые невооружённым глазом.