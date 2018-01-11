2018-01-11T14:28:23+03:00
Наука

NASA провело виртуальную экскурсию по центру Млечного Пути

Предлагаем и вам совершить путешествие в сердце галактики! [видео]
Вера КОН
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NASA устроило виртуальный тур из центра Млечного пути‍.

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Землянам стала доступна прогулка по Млечному Пути. Пока ещё только виртуальная, но всё же! Экскурсию всем желающим предоставило космическое ведомство США - NASA.

Агентство опубликовало на своём сайте видео в формате 360 градусов. В нём показан центр галактики Млечный Путь, в которой находится Солнечная система. NASA уточнило, что человечество пока не способно достичь центра Млечного Пути, но его изучают благодаря мощным телескопам. Последние принимают видимый свет, инфракрасное и рентгеновское излучение. По данным этих телескопов и удалось смоделировать изображение далёкого региона космоса. Так, в видеоролике можно увидеть гигантские звезды и сверхмассивную чёрную дыру в центре нашей галактики.

Напомним, Млечный Путь - это галактика, в которой находятся Земля, Солнечная система и все другие звёзды, видимые невооружённым глазом.

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