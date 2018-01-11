2018-01-11T14:34:44+03:00
Общество

Британский музыкант Эрик Клэптон боится потерять слух

Артист страдает от нарушений функций периферической нервной системы
Денис СУХОВ
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Британский музыкант Эрик Клэптон боится потерять слухБританский музыкант Эрик Клэптон боится потерять слухФото: REUTERS
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Британский музыкант Эрик Клэптон признался, что боится потерять слух: врачи диагностировали у него тиннитус — звон или шум в ушах. Такие симптомы свидетельствуют о серьезном заболевании, которое может привести к глухоте.

При этом 72-летний музыкант отметил, что все еще продолжает работать и выступать с концертами. Однако сохранять прежний уровень мастерства становится все труднее.

«Я теряю слух, у меня тиннитус, мои руки еле работают. Надеюсь, люди приходят посмотреть на меня не только как на диковинный антиквариат. Я знаю, что это часть их интереса, так как это удивительно даже для меня, что я все еще выступаю», - цитирует Клэптона Billboard.

Музыкант также страдает от нарушений функций периферической нервной системы, что затрудняет игру на гитаре.

Эрик Клэптон является единственным в истории рок-музыкантом, трижды включенном в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и в составе групп Cream и The Yardbirds. В марте 2018 он намерен выступить в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

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