Эмма Уотсон призналась, что испытала "весь спектр" домогательств
Звезда фильмов о Гарри Поттере, британская актриса Эмма Уотсон призналась, что сама множество раз подвергалась сексуальным домогательствам. Девушка не стала приводить конкретные случаи, но заверила, что проблема с приставаниями в Великобритании стоит не менее остро, чем в США.
"Я испытала весь спектр сексуальных домогательства, но удивительно то, что этот мой опыт не уникален, и подобный опыт моих знакомых и коллег также не является уникальным. Настолько эта проблема системная и структурная”, - заявила Уотсон, обращаясь к журналистам на красной ковровой дорожке премии "Золотой глобус".
Она подчеркнула, что множество жительниц Великобритании в возрасте от 18 до 24 лет постоянно подвергаются домогательствам на рабочем месте. И вспыхнувший секс-скандал - это лишь малая часть тех инцидентов, которые могут выйти на поверхность, передает NME.
Напомним, в октябре прошлого года в сексуальных домогательствах обвинили продюсера Харви Вайнштейна, после этого стали раскрываться и другие случаи.
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