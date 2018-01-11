Песков: Вечером 11 января Путину предстоит международный телефонный разговор
Вечером 11 января президенту РФ Владимиру Путину предстоит провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Еще вечером запланирован международный телефонный разговор. Когда он состоится, мы вас информируем соответствующим образом», - заявил Песков журналистам.
Продолжая комментировать распорядок для президента, Песков отметил, что в четверг утром Путин проведет серию отдельных встреч и совещаний в руководителями различных ведомств.
Позже российский лидер встретится в Москве со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее», а также с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств.
Напомним, 11 января президент посетит редакцию «Комсомольской правды», где проведет с главредами ведущих российских СМИ встречу, посвященную современному состоянию газет и журналов.