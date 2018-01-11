2018-01-11T14:47:51+03:00
Политика

Песков: Вечером 11 января Путину предстоит международный телефонный разговор

В четверг глава государства встретится с руководителями ведущих российских СМИ в редакции «Комсомольской правды»
Денис СУХОВ
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ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Вечером 11 января президенту РФ Владимиру Путину предстоит провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Еще вечером запланирован международный телефонный разговор. Когда он состоится, мы вас информируем соответствующим образом», - заявил Песков журналистам.

Продолжая комментировать распорядок для президента, Песков отметил, что в четверг утром Путин проведет серию отдельных встреч и совещаний в руководителями различных ведомств.

Позже российский лидер встретится в Москве со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее», а также с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств.

Напомним, 11 января президент посетит редакцию «Комсомольской правды», где проведет с главредами ведущих российских СМИ встречу, посвященную современному состоянию газет и журналов.

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