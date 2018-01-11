Глава "КамАЗа" возьмет отпуск на время работы в предвыборном штабе Путина

11 Янв. 2018 2018-01-11T15:00:07+03:00

Ранее стало известно, что Сергей Когогин будет отвечать за финансовую часть избирательной кампании политика

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Генеральный директор завода "КамАЗ" Сергей Когогин возьмет отпуск на время работы в предвыборном штабе нынешнего президента России Владимира Путина. Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

"Во время работы в предвыборном штабе Сергей Когогин будет находиться в отпуске, и это не повлияет на работу "КамАЗа", - передает ТАСС со ссылкой на представителя завода.

Напомним, ранее стало известно, что сопредседателями избирательного штаба Путина назначены три человека. В их числе руководитель фонда "Талант и успех" при центре "Сириус" Елена Шмелева, директор Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, а также глава "КамАЗа" Сергей Когогин. В обязанности последнего будет входить решение финансовой части вопросов.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.