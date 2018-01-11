2018-01-11T15:00:07+03:00
Политика

Глава "КамАЗа" возьмет отпуск на время работы в предвыборном штабе Путина

Ранее стало известно, что Сергей Когогин будет отвечать за финансовую часть избирательной кампании политика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин. ФОТО Алексей Дружинин/ТАССГенеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин. ФОТО Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Генеральный директор завода "КамАЗ" Сергей Когогин возьмет отпуск на время работы в предвыборном штабе нынешнего президента России Владимира Путина. Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

"Во время работы в предвыборном штабе Сергей Когогин будет находиться в отпуске, и это не повлияет на работу "КамАЗа", - передает ТАСС со ссылкой на представителя завода.

Напомним, ранее стало известно, что сопредседателями избирательного штаба Путина назначены три человека. В их числе руководитель фонда "Талант и успех" при центре "Сириус" Елена Шмелева, директор Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, а также глава "КамАЗа" Сергей Когогин. В обязанности последнего будет входить решение финансовой части вопросов.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава МИД Эквадора подтвердила получение Ассанжем гражданства страны
Армия США будет влиять на пользователей соцсетей с помощью ботов
Путин рассказал, что требуется для нормализации отношений России и США
Путин заявил, что ситуация в Донбассе переходит в замороженный конфликт
Владимир Путин обсудил с Эрдоганом координацию борьбы с террором в Сирии
Главреды на встрече с Путиным лоббировали отмену запрета на рекламу алкоголя
Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным политиком, призвав к диалогу
Путин готов передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму
Владимир Путин в "КП" рассказал, почему все праздники всегда проводит в России
Путин из студии радиостанции "Комсомольской правды" в прямом эфире пожелал россиянам здоровья
Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла вмешиваться в выборы в Италии
Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров
Владимир Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы
Владимир Путин в "КП" рассказал, будет ли принят в России закон о криптовалюте
Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии
Президент России Владимир Путин во время визита в "КП" одобрил введение звания "Заслуженный журналист"
Путин провел телефонный разговор из кабинета главреда "КП" с президентом Турции
Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам
Путин в гостях у "Комсомолки" поздравил работников СМИ с Днем печати
Толстой: репосты материалов СМИ-иноагентов будут подлежать маркировке
Мама мальчика из рекламы H&M не считает худи с обезьянкой расистским
СК возбудил новое дело в отношении бывшего главы Марий Эл Маркелова
Предвыборный штаб Путина будет сформирован в течение 3-4 дней
Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил тренировочный полет на южной Балтикой
РАН проведет экспертизу провокационного учебника по истории России