2018-01-11T15:10:34+03:00
Политика

Песков: Президент получает только достойную внимания информацию из Telegram-каналов

Сотрудники администрации готовят для Владимира Путина отдельный дайджест новостей из сетевых ресурсов
Денис СУХОВ
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Президент получает только достойную внимания информацию из Telegram-каналовПрезидент получает только достойную внимания информацию из Telegram-каналовФото: EAST NEWS
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Президент РФ Владимир Путин получает только достойную внимания информацию, публикуемую в Telegram-каналах. Она собирается в отдельный дайджест новостей из сетевых ресурсов, который готовится специально для главы государства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Согласитесь, что большинство сообщений политологических или околополитологических Telegram-каналов представляют собой информационные потоки очень низкого качества, если не сказать худшего», - отметил Песков.

Те их них, которые «более-менее соответствуют уровню, достойному доклада главе государства», обязательно входят в дайджест для президента, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, 11 января Владимир Путин посетит редакцию «Комсомольской правды», где проведет с руководителями ведущих российских СМИ встречу, посвященную современному состоянию газет и журналов.

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