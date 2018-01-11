Минфин планирует в феврале внести в Госдуму законопроект о криптовалютах и ICO
До конца февраля 2018 года министерство финансов России планирует внести законопроект о регулировании новых финансовых технологий, в том числе оборота криптовалют и проведения ICO в стране. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
"В феврале, да, планируем", - сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что Минфин рассчитывает планирует доработать документ, в том числе, в отношении правил оборота виртуальной валюты. К примеру, необходимо составить список площадок, на которых разрешено будет проводить сделки с криптовалютами.
"Не хотелось бы как-то ограничивать и зарегулировать, но какие-то рамки надо поставить", - добавил замминистра.
По его словам, перечень площадок будет определен в ближайшее время.
"Мы сейчас будем активно это обсуждать, это самый пока нерешенный вопрос, с остальным все более-менее понятно", - добавил Моисеев, передает ТАСС.