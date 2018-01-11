Минфин планирует в феврале внести в Госдуму законопроект о криптовалютах и ICO

11 Янв. 2018 2018-01-11T15:32:40+03:00

В феврале Минфин рассчитывает внести в Госдуму законопроект о криптовалютах и ICO Фото: REUTERS

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До конца февраля 2018 года министерство финансов России планирует внести законопроект о регулировании новых финансовых технологий, в том числе оборота криптовалют и проведения ICO в стране. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

"В феврале, да, планируем", - сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что Минфин рассчитывает планирует доработать документ, в том числе, в отношении правил оборота виртуальной валюты. К примеру, необходимо составить список площадок, на которых разрешено будет проводить сделки с криптовалютами.

"Не хотелось бы как-то ограничивать и зарегулировать, но какие-то рамки надо поставить", - добавил замминистра.

По его словам, перечень площадок будет определен в ближайшее время.

"Мы сейчас будем активно это обсуждать, это самый пока нерешенный вопрос, с остальным все более-менее понятно", - добавил Моисеев, передает ТАСС.