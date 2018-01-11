Глава МИД Германии призвал США сохранить ядерную сделку с Ираном

11 Янв. 2018 2018-01-11T15:46:30+03:00

По словам Зигмара Габриэля, это сделку стоит рассматривать отдельно от вопроса с баллистическими ракетами и участием в войне в Сирии

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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал США сохранить ядерную сделку с Ираном. По его мнению, это соглашение необходимо рассматривать отдельно от программы по баллистическим ракетам и участия Ирана в войне в Сирии.

«Мы должны отделять эти две вещи друг от друга: мы хотим сохранить ядерную сделку с Ираном… и сложную роль, которую эта страна играет в регионе», – сказал Габриэль, выступая перед встречей главами МИД Ирана, Великобритании, Франции и руководителем европейской дипломатии Федерикой Могерини.

При этом, как подчеркнул Габриэль, Соединенные Штаты правы в том, что занимаются вопросами стратегии Ирана на Ближнем Востоке, передает агентство Reuters.

Напомним, ранее Габриэль предложил поэтапно отменить антроссийские санкции Евросоюза.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ядерная сделка с Ираном «несет безопасность и процветание иранскому народу и всему миру».