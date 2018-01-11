2018-01-11T15:46:30+03:00
В мире

Глава МИД Германии призвал США сохранить ядерную сделку с Ираном

По словам Зигмара Габриэля, это сделку стоит рассматривать отдельно от вопроса с баллистическими ракетами и участием в войне в Сирии
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава МИД Германии Зигмар ГабриэльГлава МИД Германии Зигмар ГабриэльФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал США сохранить ядерную сделку с Ираном. По его мнению, это соглашение необходимо рассматривать отдельно от программы по баллистическим ракетам и участия Ирана в войне в Сирии.

«Мы должны отделять эти две вещи друг от друга: мы хотим сохранить ядерную сделку с Ираном… и сложную роль, которую эта страна играет в регионе», – сказал Габриэль, выступая перед встречей главами МИД Ирана, Великобритании, Франции и руководителем европейской дипломатии Федерикой Могерини.

При этом, как подчеркнул Габриэль, Соединенные Штаты правы в том, что занимаются вопросами стратегии Ирана на Ближнем Востоке, передает агентство Reuters.

Напомним, ранее Габриэль предложил поэтапно отменить антроссийские санкции Евросоюза.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ядерная сделка с Ираном «несет безопасность и процветание иранскому народу и всему миру».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава МИД Эквадора подтвердила получение Ассанжем гражданства страны
Армия США будет влиять на пользователей соцсетей с помощью ботов
Путин рассказал, что требуется для нормализации отношений России и США
Путин заявил, что ситуация в Донбассе переходит в замороженный конфликт
Владимир Путин обсудил с Эрдоганом координацию борьбы с террором в Сирии
Главреды на встрече с Путиным лоббировали отмену запрета на рекламу алкоголя
Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным политиком, призвав к диалогу
Путин готов передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму
Владимир Путин в "КП" рассказал, почему все праздники всегда проводит в России
Путин из студии радиостанции "Комсомольской правды" в прямом эфире пожелал россиянам здоровья
Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла вмешиваться в выборы в Италии
Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров
Владимир Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы
Владимир Путин в "КП" рассказал, будет ли принят в России закон о криптовалюте
Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии
Президент России Владимир Путин во время визита в "КП" одобрил введение звания "Заслуженный журналист"
Путин провел телефонный разговор из кабинета главреда "КП" с президентом Турции
Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам
Путин в гостях у "Комсомолки" поздравил работников СМИ с Днем печати
Толстой: репосты материалов СМИ-иноагентов будут подлежать маркировке
Мама мальчика из рекламы H&M не считает худи с обезьянкой расистским
СК возбудил новое дело в отношении бывшего главы Марий Эл Маркелова
Предвыборный штаб Путина будет сформирован в течение 3-4 дней
Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил тренировочный полет на южной Балтикой
РАН проведет экспертизу провокационного учебника по истории России