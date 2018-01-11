Путин утвердил Основы государственной политики России по защите от ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ действителен с сегодняшнего дня до 2030 года.
Отмечается, что система предупреждения и ликвидации ЧС будет работать в условиях "геополитической нестабильности и на фоне новых угроз национальной безопасности".
Так, к числу основных угроз были отнесены, стихийные бедствия, техногенные аварии, а также особо опасные инфекционные заболевания как людей, так и животных с растениями.
При этом, основными задачами названы повышение эффективности управления рисками, развитие и применение систем раннего обнаружения опасных природных явлений и дистанционного мониторинга, в том числе с помощью космических аппаратов. Также отмечается необходимость создания робототехнических комплексов и авиационно-спасательных технологий
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.