2018-01-11T15:53:55+03:00
Политика

Путин утвердил Основы государственной политики России по защите от ЧС

К числу основных угроз отнесли стихийные бедствия, техногенные аварии и инфекционные заболевания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ действителен с сегодняшнего дня до 2030 года.

Отмечается, что система предупреждения и ликвидации ЧС будет работать в условиях "геополитической нестабильности и на фоне новых угроз национальной безопасности".

Так, к числу основных угроз были отнесены, стихийные бедствия, техногенные аварии, а также особо опасные инфекционные заболевания как людей, так и животных с растениями.

При этом, основными задачами названы повышение эффективности управления рисками, развитие и применение систем раннего обнаружения опасных природных явлений и дистанционного мониторинга, в том числе с помощью космических аппаратов. Также отмечается необходимость создания робототехнических комплексов и авиационно-спасательных технологий

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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