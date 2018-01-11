2018-01-11T16:00:28+03:00
Политика

В Госдуме заявили, что наблюдателей ПАСЕ не будут приглашать на выборы президента РФ

По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, этот вопрос "сомнительно даже ставить на обсуждение"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments129
В Госдуме заявили, что наблюдателей ПАСЕ не будут приглашать на выборы президента РоссииВ Госдуме заявили, что наблюдателей ПАСЕ не будут приглашать на выборы президента РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не будут приглашать на выборы президента России 2018 года, сообщил руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что обсуждать этот вопрос сомнительно "в условиях, когда Россия уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ".

По словам депутата, в настоящий момент формируются списки наблюдателей от других международных организаций - Парламентская ассамблея и БДИПЧ ОБСЕ, МПА СНГ, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что российская сторона не будет направлять свою делегацию на сессию ПАСЕ в январе. Причиной этого является отказ внести поправки регламент о защите прав национальных делегаций от дискриминации. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава МИД Эквадора подтвердила получение Ассанжем гражданства страны
Армия США будет влиять на пользователей соцсетей с помощью ботов
Путин рассказал, что требуется для нормализации отношений России и США
Путин заявил, что ситуация в Донбассе переходит в замороженный конфликт
Владимир Путин обсудил с Эрдоганом координацию борьбы с террором в Сирии
Главреды на встрече с Путиным лоббировали отмену запрета на рекламу алкоголя
Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным политиком, призвав к диалогу
Путин готов передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму
Владимир Путин в "КП" рассказал, почему все праздники всегда проводит в России
Путин из студии радиостанции "Комсомольской правды" в прямом эфире пожелал россиянам здоровья
Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла вмешиваться в выборы в Италии
Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров
Владимир Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы
Владимир Путин в "КП" рассказал, будет ли принят в России закон о криптовалюте
Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии
Президент России Владимир Путин во время визита в "КП" одобрил введение звания "Заслуженный журналист"
Путин провел телефонный разговор из кабинета главреда "КП" с президентом Турции
Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам
Путин в гостях у "Комсомолки" поздравил работников СМИ с Днем печати
Толстой: репосты материалов СМИ-иноагентов будут подлежать маркировке
Мама мальчика из рекламы H&M не считает худи с обезьянкой расистским
СК возбудил новое дело в отношении бывшего главы Марий Эл Маркелова
Предвыборный штаб Путина будет сформирован в течение 3-4 дней
Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил тренировочный полет на южной Балтикой
РАН проведет экспертизу провокационного учебника по истории России