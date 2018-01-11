В Госдуме заявили, что наблюдателей ПАСЕ не будут приглашать на выборы президента РФ

11 Янв. 2018 2018-01-11T16:00:28+03:00

В Госдуме заявили, что наблюдателей ПАСЕ не будут приглашать на выборы президента России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, этот вопрос "сомнительно даже ставить на обсуждение"

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Наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не будут приглашать на выборы президента России 2018 года, сообщил руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что обсуждать этот вопрос сомнительно "в условиях, когда Россия уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ".

По словам депутата, в настоящий момент формируются списки наблюдателей от других международных организаций - Парламентская ассамблея и БДИПЧ ОБСЕ, МПА СНГ, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что российская сторона не будет направлять свою делегацию на сессию ПАСЕ в январе. Причиной этого является отказ внести поправки регламент о защите прав национальных делегаций от дискриминации. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.