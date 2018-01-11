2018-01-11T16:33:50+03:00
Общество

Умер гитарист легендарной рок-группы Motorhead Эдди Кларк

Музыкант скончался в возрасте 67 лет от воспаления легких
Денис СУХОВ
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Гитарист легендарной британской рок-группы Motorhead Эдди Кларк скончался от воспаления легких в возрасте 67 лет. Об этом сообщили на официальной странице коллектива в Facebook.

«Мы в отчаянии сообщаем новость, которую сами услышали чуть раньше сегодня… Эдвард Аллан Кларк, или, как мы знаем и любим его, «Быстрый» Эдди Кларк, скончался вчера», - говорится в сообщении.

Отмечается, что музыкант мирно ушел из жизни 10 января, находясь в больнице, где лечился от пневмонии.

В 1976 году Эдди Кларк одним из первых присоединился к Motorhead и оставался последним живым участником ее «классического» состава. Вокалист и основатель коллектива Лемми Килмистер и барабанщик Фил Тейлор умерли в 2015 году, тогда же группа распалась.

Кларк играл в Motorhead до 1982 года. Музыкант также был одним из основателей группы Fastway и занимался сольной карьерой.

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