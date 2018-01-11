Украинский писатель потребовал от Киева «приватизировать» русский язык
Русский язык на Украине необходимо взять под «филологический контроль» и объявить украинской «культурной собственностью. Такое мнение выразил писатель и кинематографист Андрей Курков.
По его мнению, русский язык за пределами России является самостоятельным явлением, однако Москва стремится использовать русскоязычие в своих интересах.
«Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью» и взять украинский русский под свой филологический контроль», - цитирует Куркова «Деловая столица»
Писатель добавил, что на Украине следует создать институт русского языка при Национальной академии наук. Структура создаст русский язык как «собственное явление, а не как часть общего русского мира за пределами России».
Курков подчеркнул, что речь идет не о статусе русского языка, а о миллионах «русскоязычных украинских граждан», которых политически невыгодно игнорировать или представлять как врагов государства.
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