Украинский писатель потребовал от Киева «приватизировать» русский язык

11 Янв. 2018 2018-01-11T16:44:56+03:00

Украинский писатель и кинематографист Андрей Курков Фото: скриншот с видео

Андрей Курков уверен, что русскоязычие должно стать «культурной собственностью» Украины

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Русский язык на Украине необходимо взять под «филологический контроль» и объявить украинской «культурной собственностью. Такое мнение выразил писатель и кинематографист Андрей Курков.

По его мнению, русский язык за пределами России является самостоятельным явлением, однако Москва стремится использовать русскоязычие в своих интересах.

«Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью» и взять украинский русский под свой филологический контроль», - цитирует Куркова «Деловая столица»

Писатель добавил, что на Украине следует создать институт русского языка при Национальной академии наук. Структура создаст русский язык как «собственное явление, а не как часть общего русского мира за пределами России».

Курков подчеркнул, что речь идет не о статусе русского языка, а о миллионах «русскоязычных украинских граждан», которых политически невыгодно игнорировать или представлять как врагов государства.