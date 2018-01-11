Польша может покинуть Евросоюз в случае прекращения финансирования

11 Янв. 2018 2018-01-11T17:32:50+03:00

Сейчас в отношениях с ЕС Польшу интересует лишь финансирование Фото: ТАСС

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Польские власти могут попытаться вывести страну из Европейского союза в случае принятия организацией решения о прекращении финансирования. Такое мнение высказала глава Евросовета Дональд Туск.

Напомним, ранее многочисленные конфликты государства с руководством объединения привели к инициации беспрецедентной санкционной процедуры, которая может оставить Варшаву без права голоса в ЕС.

"Однажды польское правительство решит, что пришло время спросить своих граждан, хотят ли те, чтобы страна осталась в организации. Тогда власти будут пытаться убедить людей в том, что с членством в ЕС пора распрощаться", - цитирует The Telegraph Туска.

Глава Евросовета подчеркнул, что сейчас в основе отношений объединения с Варшавей стоит лишь получение средств. При этом, поляков не интересуют вопросы общего рынка, правового режима и безопасности.

Ранее в Варшаве уже говорили о том, что вслед за Великобританией ЕС могут покинуть и другие страны.