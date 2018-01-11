Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил тренировочный полет на южной Балтикой

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:02:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США совершил тренировочный полет над южной Балтикой. Об этом свидетельствуют данные сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.

Бомбардировщик с бортовым номером 60-0005 и позывным BARON41 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Отмечается, что перед взлетом на борт машины были загружены учебные боеприпасы.

Во время полета В-52Н за территорией российской Калинградской области вели наблюдение разведывательные самолеты стран НАТО и Швеции. В частности, RC-135W и дальний тяжелый беспилотник RQ-4A ВВС США, британский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией ZH104 AWACS, а также шведский Gulfstream 4.

Напомним, три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США из состава 5-го бомбардировочного крыла были переброшены из Северной Дакоты на авиабазу Фэрфорд 9 января. Самолеты способны нести ядерное вооружение, о целях их передислокации в Европу не сообщается.