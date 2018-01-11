Предвыборный штаб Путина будет сформирован в течение 3-4 дней

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:10:39+03:00

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Предвыборный штаб действующего главы РФ Владимира Путина, который решил в этом году снова баллотироваться в президенты, будет полностью сформирован в течение трех-четырех дней. Такое заявление сделал сопредседатель объединения избирателей Елена Шмелева.

"В течение трех-четырех дней. Когда у нас запустится сайт — уже к этому моменту все позиции будут заняты. Домен сайта станет известен сегодня", — цитирует ее РИА Новости.

Ранее Шмелева рассказала, что сам портал, а также "горячая линия" и общественная приёмная штаба Путина начнут функционировать уже в начале следующей недели.

При этом, стало известно, что в ходе избирательной кампании политика будут использоваться все форматы агитации, включая проведение личных встреч с гражданами.

Напомним, что сопредседателями штаба, помимо Шмелевой, стали также директор Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев и глава "КамАЗа" Сергей Когогин.