СК возбудил новое дело в отношении бывшего главы Марий Эл Маркелова
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, который в настоящий момент находится под стражей по обвинению в получении взятки на сумму более 235 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания в Басманном суде по рассмотрению вопроса о продлении политику срока ареста.
Уточняется, что теперь экс-губернатора республики обвиняют в незаконном хранении и приобретении оружия.
"26 декабря 2017 года Маркелову предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ", - цитирует "Интерфакс" следователя.
Дело уже направлено в прокуратуру для определения подследственности.
Между тем, сторона обвинения просит оставить Маркелова и другую фигурантку дела главу фирмы "Регион 12" Наталью Кожанову под арестом еще до 13 апреля.