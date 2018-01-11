СК возбудил новое дело в отношении бывшего главы Марий Эл Маркелова

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:27:28+03:00

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Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, который в настоящий момент находится под стражей по обвинению в получении взятки на сумму более 235 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания в Басманном суде по рассмотрению вопроса о продлении политику срока ареста.

Уточняется, что теперь экс-губернатора республики обвиняют в незаконном хранении и приобретении оружия.

"26 декабря 2017 года Маркелову предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ", - цитирует "Интерфакс" следователя.

Дело уже направлено в прокуратуру для определения подследственности.

Между тем, сторона обвинения просит оставить Маркелова и другую фигурантку дела главу фирмы "Регион 12" Наталью Кожанову под арестом еще до 13 апреля.