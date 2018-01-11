2018-01-11T18:51:25+03:00
В мире

Мама мальчика из рекламы H&M не считает худи с обезьянкой расистским

По мнению Терри Мано, этот наряд такой же нормальный, как и сотни других, в которых позировал ее сын
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Терри Мано уверена, что в компании не хотели никого оскорбитьТерри Мано уверена, что в компании не хотели никого оскорбитьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мама мальчика, попавшего в центр очередного расистского скандала вокруг шведского бренда H&M, считает, что создатели дизайна худи, в котором позировал ее сын, не хотели никого оскорбить.

Напомним, что ранее на сайте компании появились фотографии чернокожего ребенка, одетого в толстовку с надписью "Coolest Monkey In The Jungle" ("Самая крутая обезьянка в джунглях"). Многие посчитали такой дизайн оскорбительным, а рэпер The Weeknd и вовсе пообещал больше не сотрудничать с фирмой.

"Я мама, и это один из сотен нарядов, в которых позировал мой сын. <...> Каждый имеет право на свое мнение по этому поводу, но я действительно не понимаю, не потому, что не хочу этого делать, а потому, что мой образ мышления другой", — цитирует Highsnobiety Терри Мано.

Женщина подчеркнула, что весь процесс съемок прошел отлично, но, если эта реклама кого-то оскорбила, то она сожалеет.

Стоит отметить, что компания уже удалила все фотографии худи с сайта интернет-магазина.

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