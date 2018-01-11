2018-01-11T19:12:50+03:00
Политика

Толстой: репосты материалов СМИ-иноагентов будут подлежать маркировке

Пользователей соцсетей обяжут указывать специальные ссылки при перепечатывание подобных сообщений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Петр Толстой. Фото: Марат Абулхатин фотослужба Госдумы РФ ТАССПетр Толстой. Фото: Марат Абулхатин фотослужба Госдумы РФ ТАСС
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Пользователи социальных сетей будут обязаны маркировать материалы СМИ-иностранных агентов при их перепечатывании или репостах. Данную информацию подтвердил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Так, специальные ссылки нужно будет обязательно указывать при любом перепечатывании сообщений, как в Facebook, так и в других соцсетях.

"Вот, например, мы пишем, что ИГИЛ - запрещенная в РФ организация. <...> По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США", - цитирует "Интерфакс" Толстого.

Отмечается, что соответствующий законопроект может быть рассмотрен Госдумой уже в ближайшую пятницу.

Напомним иностранным агентом может быть признано СМИ получающее средства от иностранных органов власти, организаций или граждан, а также от российских организаций, получающих финансирование от иностранных источников.

Ранее Министерство юстиции обязало такие масс-медиа предоставлять сведения о руководстве, о расходах и аудиторское заключение по итогам года.

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