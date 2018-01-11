Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла вмешиваться в выборы в Италии

11 Янв. 2018 2018-01-11T21:15:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 января, в редакции "Комсомолки" прошла встреча президента России Владимира Путина с редакторами ведущих СМИ нашей страны. В ходе нее была поднята тема о слухах по поводу возможного вмешательства в выборы, которые пройдут в Италии.

- Нам в голову не приходит вмешиваться в чьи бы то ни было выборы, в том числе - в Италии. Для нас дороги отношения с Италией как с государством. Мы знаем: какая бы сила не пришла к власти в Италии, там консенсус есть общенациональный по развитию отношений с Россией, - заявил Владимир Путин во время встречи в редакции "КП".

Как отметил глава государства, существует уверенность в том, что российско-итальянские отношения будут развиваться позитивно. Слухи о подобном развитии событий вбрасываются со стороны и является организованной извне провокацией.

Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП".

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ