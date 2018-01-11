Владимир Путин в "КП" рассказал, почему все праздники всегда проводит в России
Владимир Путин рассказал, что все праздники всегда проводит в России. Об этом президент заявил во время встречи с руководителями ведущих российских СМИ, которая проходит в редакции "Комсомольской правды".
"Просто такова традиция и никуда не тянет, честно говоря. Новогодние праздники я был дома, потом на пару дней ездил в Сибирь. И там был мороз: минус 33. Но мне это нравится"
Между тем, президента попросили прокомментировать информацию о том, что глава Украины Петр Порошенко проводит новогодние каникулы на Мальдивах.
"Что касается президента Украины, я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники, - заявил Путин. - Мне достоверно об этом ничего неизвестно, поэтому мне сложно комментировать. Во всяком случае, он богатый человек и может себе позволить выехать с семьёй за границу, в том числе, на Мальдивы".
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ
Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды».