2018-01-11T20:17:44+03:00
Политика

Владимир Путин в "КП" рассказал, почему все праздники всегда проводит в России

Президент поделился и тем, как он встретил этот Новый год
Ольга БОРСКАЯ
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Президент провел встречу с руководителями ведущих российских СМИ в редакции "Комсомольской правды"Президент провел встречу с руководителями ведущих российских СМИ в редакции "Комсомольской правды"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Владимир Путин рассказал, что все праздники всегда проводит в России. Об этом президент заявил во время встречи с руководителями ведущих российских СМИ, которая проходит в редакции "Комсомольской правды".

"Просто такова традиция и никуда не тянет, честно говоря. Новогодние праздники я был дома, потом на пару дней ездил в Сибирь. И там был мороз: минус 33. Но мне это нравится"

Между тем, президента попросили прокомментировать информацию о том, что глава Украины Петр Порошенко проводит новогодние каникулы на Мальдивах.

"Что касается президента Украины, я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники, - заявил Путин. - Мне достоверно об этом ничего неизвестно, поэтому мне сложно комментировать. Во всяком случае, он богатый человек и может себе позволить выехать с семьёй за границу, в том числе, на Мальдивы".

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды».

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