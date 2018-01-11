Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным политиком, призвав к диалогу
Президент России Владимир Путин во время визита в редакцию "КП" на встречу с ведущими редакторами СМИ оценил ситуацию вокруг Корейского полуострова. Характеризуя лидера КНДР Ким Чен Ына, глава государства назвал его грамотным и зрелым политикам.
- Он решил свою стратегическую задачу - у него есть ядерный заряд, есть ракета дальности до 13 тысяч километров. Он зрелый и грамотный политик, - заявил президент России Владимир Путин.
Говоря о путях решения данного вопроса, глава государства заявил о том, что необходимо это делать через диалог, через переговоры.
Отметим, что сайт KP.RU провел прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП". Ранее же Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла вмешиваться в выборы в Италии.
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ
Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны