Владимир Путин обсудил с Эрдоганом координацию борьбы с террором в Сирии

11 Янв. 2018 2018-01-11T20:38:36+03:00

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В четверг, 11 января, президент России Владимир Путин посетил редакцию "Комсомольской правды", проведя встречу с ведущими редакторами российских СМИ. Перед этим он сделал из офиса "КП" важный телефонный звонок - главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. На официальном сайте Кремля появились детали разговора двух президентов.

- Президент России обратил внимание на недавние атаки незаконных вооруженных формирований на российскую авиационную базу «Хмеймим» с использованием современных беспилотных летательных аппаратов. В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии, - отмечается в официальном сообщении пресс-службы Кремля.

Отметим, что сайт KP.RU провел прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП". Ранее же Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла вмешиваться в выборы в Италии.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ